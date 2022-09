Ein forderndes Publikum in der Aderstedter Festscheune

Aderstedt/MZ - Die Entscheidung für eine bestimmte Kulturveranstaltung konnte einem am letzten Sonnabend wirklich schwerfallen. Das Fest der Kulturen einschließlich „Culinario“ von der Wilhelmstraße bis zum Saalplatz, in der Marienkirche das Konzert das Konzert vom Zöllner Männerchor mit Solisten und befreundeten Chöre und in Aderstedt das Herbstkonzert vom Chorkreis Askanien.

