Ein Familienschicksal verarbeitet

Bernburg - Er ist zwar nicht der Mann im Mond, sein Künstlername „Mondjunge“ ist aber mindestens ebenso einprägsam. Genauso wie seine Geschichte, die Jean-Michel Schibajew aus Bernburg zu erzählen hat und die ihn zur Musik brachte: „Mein Bruder ist vor zwei Jahren gestorben, er wurde nur 14 Jahre alt.“ Dieses Familienschicksal versucht der 27-Jährige nun in seinem ersten Musikvideo zu verarbeiten, das seit Monatsbeginn auf der Videoplattform Youtube angeklickt werden kann und auch schon mehr als 2.000 Mal angeschaut wurde.

Trost für die Seele in der Musik gefunden

„Mich“ heißt der Song, in dem er auch eine Reise zu sich selbst unternimmt. Von der Trauer zur Hoffnung, die er inzwischen wieder gefasst hat. Auch wenn die vergangenen Jahre deutliche Spuren an ihm hinterlassen haben. Nicht nur auf der Haut, die von Kopf bis Fuß mit Tattootinte überzogen ist. Auch im Herzen und der Seele. „Ich war elf, als mein Bruder geboren wurde, er war schwerstbehindert, blind und konnte nicht einmal in einen Apfel beißen“, erzählt Schibajew von seinem Bruder Maurice, der das wahre Leben nie kennenlernen durfte.

Erst Jahre später fand Jean-Michel Schibajew seinen Seelentröster in der Musik. Per Zufall erzählte er einer Krankenschwester seines Bruders, dass er sich so sehr ein Klavier wünscht. Zufällig hatte deren Mutter noch eins herumstehen und schenkte es ihm. „Das Spielen hab ich mir dann selbst beigebracht“, erzählt der gelernte Erzieher, der in der Kita in Aderstedt arbeitet. Inzwischen hat der verheiratete Mann und Vater einer Tochter schon mehrere Songs komponiert, „Mich“ ist aber seine erste Veröffentlichung.

„Cro“ ist das große Musik-Idol

Die Videografin kam extra aus Dresden für den Filmdreh in die Saalestadt, um das fünfköpfige Team um „Mondjunge“ zu unterstützen. „Es war auch ihr erstes Musikvideo“, erzählt der Sänger, den man in dem 3:40-minütigen Film an vielen bekannten Stellen in und um Bernburg wiedertrifft. Etwa auf dem schmalen Uferweg unterhalb der Fußgängerbrücke mit Blick zur Schleuse oder entlang der Fuhne und sogar am so genannten „Canyon“ - einem Steinbruch - zwischen Neugattersleben und Hohenerxleben.

Immer mit dabei hat der „Mondjunge“ seinen weiß lackierten Motorradhelm und einen orange-farbenen Astronautenanzug. Er soll Sinnbild für den Mondjungen sein, der mit dieser Montur das Leben „bereist“. Für den Musiker steht der Mond für den Tod und die Sonne für das Leben und das Licht. Kein Wunder also, dass auch ein weiterer Titel des Bernburgers „Sonne“ heißt. Sein erster Song soll deshalb nur der Anfang sein, denn Jean-Michel Schibajew hat Großes vor, und zwar Kontakt zu seinem Musikidol „Cro“, einem bekannten, deutschen Pop-Rap-Künstler aufzunehmen, der als Markenzeichen sein Gesicht hinter einer weißen Pandamaske versteckt.

„Quasi vom Provinzmusiker aus Bernburg bis zum Superstar“

„Ich habe eine Kampagne gestartet, bei der ich einen Papierflieger um den Globus bis nach Bali zu Cro schicken möchte“, erzählt Schibajew. Dazu hat er alle auf dem Onlinedienst Instagram aufgerufen, mit auf Reise zu gehen und den Papierflieger immer weiter virtuell bis ans andere Ende der Welt „zu tragen“. „Quasi vom Provinzmusiker aus Bernburg bis zum Superstar“, sagt der „Mondjunge“, der damit auch offensiv auf den Rapper zugehen möchte. Schließlich stammt die uminterpretierte Melodie seines Titels von ihm. So wurde aus „Dich“ von Cro, „Mich“ von Mondjunge - mit der Zuversicht, dass auch dem bekannten Rapper die Zeilen so gut gefallen wie den Fans, die bereits begeistert das Video kommentiert haben.

Zu sehen ist das Musikvideo „Mich“ von „Mondjunge“ auf www.youtube.com/watch?v=ztEzZYxGMM0.