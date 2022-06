Ein-Euro-Jobber bringen drei Radwanderwege rund um Bernburg in Schuss

Petra Ziege (von links), Birgit Wehlmann und Heike Schönemann gehörten zu den zehn Ein-Euro-Jobbern, die seit Juli 2020 drei Radwanderwege rund um Bernburg verschönert haben. Am Dienstag enthüllten die Frauen in Baalberge einen von vier restaurierten Infotafelträgern.

Baalberge/MZ - Saurer Wein hat am Dienstag am Fuhne-Radwanderweg in Baalberge doch noch eine akzeptable Verwendung gefunden. Mit ein paar Flaschen misslungen gekelterten Blauen Bernburgers begossen die Projektbeteiligten die Pfosten eines hölzernen Informationstafelträgers und weihten ihn damit symbolisch ein. Er ist eine von insgesamt vieren, die auch nahe dem Ausflugslokal Reimanns an der Saale, an der Wipperbrücke zur „Insel“ und am Sportplatz Aderstedt vor wenigen Wochen aufgestellt wurden. Zuvor waren sie restauriert und mit aktuellen Informationen über die Umgebung versehen worden.