Schützenfest in Bründel

Bründel/MZ. - Die Vorzeichen für eine Teilnahme am Königsschießen beim Schützenfest in Bründel waren für René Hoffmann alles andere als günstig: Tage zuvor hatte er sich eine Verletzung an der Hand zugezogen. Aber der 56-Jährige wollte sich dadurch sein Debüt beim Kampf um die Schützenkrone nicht entgehen lassen.