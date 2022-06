Ein Drittel schafft das Sportabzeichen: Schüler aus Bernburg messen sich in Sprint und Co.

Bernburg/MZ - Johannes Ruprecht hatte alle Hände voll zu tun. Der Sportlehrer vom Campus Technicus organisierte die Ergebnisauswertung, hatte den Überblick über den Wettkampf- und Zeitplan und motivierte die Schüler mit flotten Sprüchen am Mikrofon. Die Fünf- bis Achtklässler absolvierten am Mittwochnachmittag einen Vierkampf bestehend aus 50- oder 100-Meter-Sprint, Schlagballweitwurf, Weitsprung und 800-Meter-Lauf. Im Rahmen des Schulsportfestes konnten die Teilnehmer zugleich das Sportabzeichen ablegen. Der Kreissportbund hat in Zusammenarbeit mit dem PSV Bernburg den Sportabzeichentag organisiert.

