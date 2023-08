MZ Serie: Wo Anhalt endet Ein Dorf, zwei Staaten – Wie in Peißen ein Radfahrer gleich vier Mal zur Kasse gebeten wird

Peißen wurde einst in Anhalt und Preußen geteilt und hatte damit zwei Gesetze. Warum ein Radfahrer um 1930 nur einmal durch Peißen gefahren ist und was heute an die Grenze erinnert.