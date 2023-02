Belleben/MZ - Sie liegen neben Blumenkübeln, an der Wasserpumpe oder stecken am Treppengeländer – Spaziersteine, die derzeit in Belleben für Farbe im trüben Winter sorgen. Bemalt sind sie mit allen Motiven, die der 532-Seelen-Ort zu bieten hat. Zum Beispiel mit dem Mühlenwappen, einer Brezel mit einem Maß Bier für das alljährliche Oktoberfest oder mit einem Feuerwehrauto, das für all die Retter im Ort entstanden ist.