Ein bunter Bus als Eyecatcher

Gerlebogk - Ein Bus war der Eyecatcher im Hintergrund beim ersten Open-Air-Stream über die Onlineplattform Twitch am Samstag im Strandbad Gerlebogk. Zumindest, so lange es noch Tageslicht gab und nicht die Feuerjets die Regie übernahmen. Die DJs indes sorgten online für Stimmung und es ging bis ein Uhr auf der Bühne heiß her. Die war Austragungsort für vier DJs, die mit Deutschhouse und jeder Menge Stimmungsmusik aus den 80er, 90er und 2000er bis hin zu Black und Mini-Techno zeigten, dass die Branche nur darauf wartet, wieder an den Start zu gehen.

Den Bus extra aus Memmingen bei Augsburg geholt

Veranstalter ist Toni Tietzel mit seiner Firma für Veranstaltungstechnik MDE. Die Technik war auf der Bühne, auf der in den 70er und 80er Jahren Livebands zum Strandfest aufspielten und auf der in den 90er Jahren auch Gunter Gabriel ein Ständchen bei einem Westernfestival gab, aufgebaut. Die DJs spielten indes mit Blick auf die Rückwand, denn im Hintergrund wollte Tietzel das Strandbad - und den Bus.

Nico Deigfuß alias Nick Groove war einer der DJs am Samstag. Screenshot: Braun

Den hatte Miro Forejt aus Memmingen, hinter Augsburg, geholt. Nachts war er losgefahren, um pünktlich in Gerlebogk einzutreffen.. Sechseinhalb Stunden war er auf der knapp 600 Kilometer langen Tour. Eine Frau hatte sich an Uwe Wachsmuth, Geschäftsführer von Campingplatz und Strandbad Gerlebogk, gewandt. Sie wolle einen Bus zu einem Wohnmobil umbauen und suche einen Platz, wo sie den Bus auch auf einem Campingplatz abstellen könne. Sie habe viele Absagen erhalten. Wachsmuth zögerte nicht lange und Miro Forejt hat einen Lkw-Führerschein, konnte den Bus, der wieder aufgebaut und umgebaut werden soll, also nach Gerlebogk überführen. Am Abend stand er dann als Tango Fred noch auf der Bühne und heizte ein.

„Wenn es wieder möglich ist, dann wollen was live machen - vor Publikum“

So kam der ausrangierte Medienbus, der einst der Stadt Hannover gehörte und für Projekte für Schulen genutzt wurde, als Hintergrund zum Open-Air-Stream. Es war ein Erfolg und für Toni Tietzel der Auftakt für eine Open-Air-Stream-Tour, die Wernigerode und Goslar als nächste Stationen hat. Doch auch Gerlebogk wird Tietzel weiter im Blick haben.

„Wenn es wieder möglich ist, dann wollen wir am Strand was live machen - vor Publikum. Mit Bühne auf dem See. Der ist ideal dafür. Zehn, 15 Meter vom Ufer weg. Ich habe mich schon erkundigt. Das ist alles machbar mit einer Bühne im See“, sagt Tietzel, der vom Strand und vom See schwärmt. Wann das sein wird, kann niemand sagen. Uwe Wachsmuth glaubt nicht, dass Pfingsten schon irgendetwas geplant werden kann. „Wir haben ein sehr gutes Ordnungsamt in Könnern. Da stehen wir in Verbindung und wenn etwas geht, bekommen wir da was hin. Aber alles muss auch machbar sein“, so Wachsmuth. (mz/ab)