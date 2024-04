Abschiedskonzert für Antje Donnerstag in der Bonifatiuskirche in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Genau so hatte sich Antje Donnerstag ihren Abschied vorgestellt: Dass die Kirche zu ihrem letzten „Klanghäppchen“ - einer Konzertreihe, die die langjährige Musikschulleiterin einst ins Leben gerufen hatte und bei der Schüler und Lehrer musizieren und anschließend Häppchen gereicht werden - voll ist und die Anwesenden einen schönen Abend mit Musik erleben. Donnerstag unterrichtet seit wenigen Tagen in der Nähe ihres neuen Wohnortes in der Altmark an der Musikschule in Stendal. Organisiert wurde dieses Abschiedskonzert unter dem Motto „Die große Tierparade“ in der Bonifatiuskirche für Antje Donnerstag von den Mitgliedern des Fördervereins der Musikschule. Und alle Kinder ihrer Geigenklasse wollten dabei sein. Donnerstag selbst ließ es sich natürlich nicht nehmen und spielte auch mit. Aber auch andere Musikschüler sowie ihre Kollegen bereicherten den Abend, der sowohl beschwingte und heitere als auch berührende und wehmütige Momente hatte.