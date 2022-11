Nadine Bey aus Güsten ist am Reformationstag mit dem Anhalter Kreuz der Evangelischen Landeskirche Anhalts geehrt worden. Weshalb die Kirchengemeinde Nienburg sie für die Auszeichnung vorgeschlagen hat.

Nadine Bey an der Rühlmann-Orgel in der Stadtkirche Nienburg.

Nienburg/MZ - „Ohne ihre Bereitschaft als Mutter und Ehefrau mit Vollbeschäftigung an fast jedem Wochenende zwei Orgeldienste an verschiedenen Tagen zu übernehmen und dafür jeweils 32 Kilometer zu fahren, würde schon lange kein Gottesdienst mehr in unserer Parochie stattfinden.“ Diese lobenden Worte für Nadine Bey kommen von Stephan Aniol, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Nienburg.