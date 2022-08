Ehepaar um 52.000 Euro betrogen

Bernburg/MZ - Falsche Kripobeamte haben ein älteres Ehepaar in Bernburg um 52.000 Euro betrogen. Eine Frau hatte sich bereits am Mittwoch vergangener Woche telefonisch bei dem Paar gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der dreiste Betrug nahm damit seinen Lauf.

Doch der Reihe nach. Eine Frau, die vorgab, von der Kriminalpolizei in Dessau zu sein, wollte von dem Ehepaar wissen, ob es mit irgendwelchen „komischen Leuten aus der Nachbarschaft Kontakt“ habe. Die Täterin fragte auch, ob dem Paar etwas komisch im Haus vorgekommen sei. Daraufhin beendeten die Senioren das Telefonat.

An „Kollegen“ vermittelt

Kurz danach rief die falsche Polizistin erneut an und wollte wissen, ob das Paar „etwas mitbekommen habe“ und leitete das Gespräch an einen „Kollegen“, Timo Beckmann von der Technischen Abteilung, weiter. Der vermeintliche Herr Beckmann wollte wissen, ob in der Nähe der Wohnadresse Ausländer wohnen und ob ein guter Kontakt bestehe. Die Betroffenen erwähnten, dass zwei Wohnparteien ausländischer Herkunft in ihrem Mehrfamilienhaus zu Hause sind.

Plötzlich war eine andere männliche Stimme am Telefon, die sich mit „Lehmann“ vorstellte. Der Mann soll ein gutes Hochdeutsch gesprochen haben − einen ausländischen Akzent hatte er nicht. Er sprach das Ehepaar beim Namen an und sagte, dass die Polizei Informationen habe, dass am Nachmittag eine größere Summe von ihrem Konto ins Ausland überwiesen werden würde. Der Anrufer fragte auch, ob das Paar über eine Münzsammlung, Goldbarren oder Goldschmuck verfüge? Denn die „ausländische Bande“ hätte wohl davon Kenntnis. Zudem behauptete der falsche Polizist, die Täter könnten auch das Schließfach des Ehepaares bei der Bank öffnen. Und: Zwei Mitglieder des verbrecherischen Clans habe die Polizei schon festnehmen können.

Gespräch mitgehört

Anschließend wollte der „Polizist“ wissen, ob das Ehepaar eine hohe Geldsumme auf dem Konto habe. Dies bejahten die späteren Opfer. Der vermeintliche Kripobeamte Lehmann forderte die Frau auf, das Geld abzuheben. Die ältere Frau sagte zu dem Anrufer, dass sie eine solche Summe nur nach einem Gespräch mit der Beraterin ihres Bankinstitutes abheben kann. Der falsche Kripo-Mann verlangte, dass die Frau die Beraterin mit dem Smartphone anrufen und gleichzeitig das Gespräch auf dem Festnetz aufrecht erhalten sollte. Das bot ihm die Chance, das Gespräch mitzuhören. Letztlich überzeugte die Seniorin ihre Beraterin, am Tag darauf 30.000 Euro abzuheben.

Am folgenden Tag meldet sich erneut der angebliche Kripobeamte. Er sei betont freundlich gewesen und informierte das Paar, dass nun auch ein Mitarbeiter der Bank in das Geschehen einbezogen worden sei. „Mit dieser Taktik soll die Vernetzung der Kripobeamten zur Bank vorgetäuscht werden“, warnt Natalie Krebsz vom Polizeirevier Salzlandkreis.

Permanent abgehört

Die Täter hielten das Ehepaar telefonisch auf Trab, sprachen über das Mobiltelefon sowohl mit der Frau als auch über das Festnetz mit dem Ehemann. Und das hatte seinen Grund: Durch das permanente Abhören und das Einbinden beider Personen in Telefongespräche wiegen sich die Täter in der Gewissheit, dass die Geschädigten nicht doch die Polizei über die Geldabhebung und -übergabe informieren. So bewertet jedenfalls die richtige Polizei das Vorgehen.

„Verdeckter Ermittler“

Die Übergabe des Geldes übernahm ein sogenannter „verdeckter Ermittler“, der das vereinbarte Codewort „Blume“ benutzte und das Geld an der Haustür abholte. Am Nachmittag meldete sich Herr Lehmann erneut, fragte nach weiterem Geld und bat die Frau um nochmalige Mitarbeit in einem Kriminalfall. Die Frau ging darauf ein, fuhr mit dem Taxi zur nächstgelegenen Bankfiliale und hob weitere 20.000 Euro ab. Zusätzlich übergab sie noch Goldschmuck. Später erhielt das Ehepaar erneut einen Anruf, dass der Goldschmuck sicher bei der Polizei in Bernburg hinterlegt wurde. Herr Lehmann wollte sich am Folgetag telefonisch melden. Das tat er aber nicht. Seitdem fehlt von den Betrügern jede Spur.

Die Polizei weist wegen sich immer weiter häufender Betrugsfälle darauf hin, dass ältere Menschen immer wieder von Ganoven auf raffinierte Art und Weise um ihre Ersparnisse gebracht werden. Dabei seien die Betrüger meist sehr redegewandt und versuchen, im Telefonat bereits alle Zweifel auszuräumen. Allerdings sollten nicht nur ältere Menschen bei derartigen Anrufen misstrauisch werden und im Zweifelsfall bei der Polizei anrufen.