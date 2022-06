Ehepaar Fritsche aus Bernburg hat doppelten Grund Jubiläum zu feiern

Erika und Wolfgang Fritsche haben sich vor 60 Jahren in Plötzkau das Ja-Wort gegeben. Das Paar feierte am Donnerstag Diamantene Hochzeit in Bernburg.

Bernburg/MZ - An der Wohnzimmertür klebt ein goldenes Schild mit einer 60, umrahmt von einem Blumenkranz. In der Stube sitzen fünf Leute fröhlich an einem gedeckten Tisch. Es ist die Feier zu Ehren von Erika und Wolfgang Fritsche, die am Donnerstag in Bernburg ihre Diamantene Hochzeit gefeiert haben. Selbstverständlich war das aber keineswegs.