Ehemaliger Bahnhof am Zoll in Beesedau brennt komplett aus

Der alte Bahnhof am Zoll in Beesedau stand am Wochenende in Flammen.

Beesedau/MZ - Kaum ist das Unwetter am Freitagabend nahezu schadlos über die Region gezogen, wurden die Retter der Feuerwehren in Könnern am Samstagmorgen gegen 1 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen. Laut Polizei stand am Zoll in Beesedau ein ehemaliges Bahnhofsgebäude lichterloh in Flammen. Ein Autofahrer, der auf der nahe gelegenen A14 unterwegs war, hatte das Feuer beobachtet und den Notruf gewählt. Als die Retter aus Könnern an dem unbewohnten Gebäude ankamen, stand das Dach schon lichterloh in Flammen.