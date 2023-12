Handwerk Edlauer als Sachsen-Anhalts bester junger Feinwerkmechaniker bei Deutscher Meisterschaft

Johnny Wagner, begeisterter Karnevalist in Alslebem und Autoschrauber in Zörbig, machte mit seinem Gesellenstück Eindruck. Was der 26-Jährige bei den German Craftskills in Niedersachsen erlebte.