Bernburg/MZ - Zu einem Zusammenstoß eines Güterzuges mit einem E-Scooter ist es bei Bernburg am Donnerstagabend gekommen. Bei der Einfahrt in den Bahnhof Bernburg-Roschwitz bemerkte der Lokführer den Gegenstand auf den Gleisen und konnte frühzeitig abbremsen. Obwohl er mit dem Roller zusammenstieß, konnte er durch sein schnelles Handeln wahrscheinlich Schlimmeres verhindern, teilte die Bundespolizei Magdeburg mit. Die Bundespolizei weist erneut darauf hin, dass es sich hierbei um eine nicht unerhebliche Straftat handelte. Im schlimmsten Fall hätte es zu gravierenden Sach- oder Personenschäden führen können.

Nachdem die Strecke gegen 21.30 Uhr gesperrt wurde, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Durch die Kollision entstanden an einer Abdeckung an der ersten Achse der Lok Lackkratzer. Der Güterzug konnte nach Abschluss aller erforderlicher Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen. Die Strecke wurde kurz vor 23 Uhr wieder freigegeben. Es kam zu insgesamt 80 Minuten Verspätung im Personen- und Güterverkehr.

Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an. Ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Donnerstagabend am Bahnhof Bernburg-Roschwitz beobachtet haben, wie eine oder mehrere Personen den E-Roller auf die Gleise gelegt haben. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/56 549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline 0800/6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage schriftlich eingereicht werden.