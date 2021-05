Droht dem Salzlandkreis der Pflegenotstand?

Leon Conrad ist Pflege-Azubi in der Kanzler von Pfau'schen Stiftung in Bernburg.

Bernburg - Corona steckt ihm noch in den Knochen. Leon Conrad, gerade 18 Jahre alt und angehender Pfleger, hat wochenlang das Leid vieler alter Menschen um sich herum hautnah miterlebt. Gesehen, wie sie einsam in der Quarantäne ausharrten oder gar gegen das Virus ankämpfen mussten.

„Das lässt einen nicht kalt, aber ich konnte immer mit meinen Kollegen darüber sprechen. Das hat geholfen“, sagt der Baalberger, der nach einem Schülerpraktikum in der Kanzler von Pfau’schen Stiftung in Bernburg seinen Traumberuf gefunden hatte und auch sofort als Azubi eingestellt wurde.

„Man bekommt so viel Dankbarkeit zurück als Pfleger“, sagt der junge Mann, der seine Berufswahl deshalb nicht bereut. Auch nicht in den zurückliegenden schweren Wochen, die dank des Impffortschritts einigermaßen überwunden sind.

Die Normalität ist beinahe zurückgekehrt, auch auf seiner täglichen Runde in der ambulanten Pflege. Insulinspritze setzen, Kompressionsstrümpfe anziehen und auch mal das Essen warm machen. „Es wird nie langweilig“, sagt der junge Mann.

Anja Huth, Chefin der Agentur für Arbeit in Bernburg würde sich gern noch viel mehr junge Menschen wünschen, die sich wie Leon Conrad für eine berufliche Zukunft in der Pflege entscheiden. Denn sie sind dringend nötig, vor allem im Salzlandkreis.

Schon jetzt sei jeder zehnte Einwohner im Kreis über 80 - Tendenz steigend. „Noch dazu kommt, dass nicht nur die Menschen älter werden, sondern mit ihnen auch das Pflegepersonal. Die kommenden Jahre werden eine riesige Herausforderung“, sagt Anja Huth mit Blick auf den Internationalen Tag der Pflege, der an diesem Mittwoch begangen wird und der auf dieses Thema aufmerksam machen soll.

Aus ihrer Sicht hat die Coronapandemie zumindest einen Vorteil gebracht: „Der Blick auf die Pflege ist viel mehr in den Mittelpunkt gerückt.“ Zu Recht, wie sie meint. Schließlich wird die Branche in den nächsten Jahren immer bedeutender.

Das findet auch Anja Groß, Pflegedienstleiterin bei der Kanzler von Pfausch’schen Stiftung. Allerdings habe sich dieser Fokus und die Wichtigkeit der Pflege bisher noch nicht auf die Bewerberzahlen ausgewirkt. Dabei gibt es seit 2020 einen neuen, deutlich komprimierten Ausbildungsberuf, nämlich den der Pflegefachkraft.

Die Ausbildungen in Kinder-, Kranken- und Altenpflege wurden vereint

Dabei wurden die einstigen Ausbildungen in der Kinder-, Kranken- und Altenpflege zu einem Beruf zusammengelegt. Erst im dritten Lehrjahr müssten die Lehrlinge sich dann auf einen der drei Bereiche spezialisieren, nachdem sie Praktika in verschiedensten Richtungen absolviert haben.

„Wir haben dazu Kooperationspartner wie Kliniken. Wir selbst bieten ebenfalls Kooperationen an“, sagt Anja Groß, die für das im Sommer beginnende Lehrjahr noch zwei Ausbildungsstellen als Pflegefachkraft zu vergeben hat.

Auch Anja Huth hofft in der Branche auf eine Kehrtwende: „Zwar hat durch die Corona-Pandemie die Anerkennung der Pflegeberufe in der Gesellschaft zugenommen, allerdings sollten sich mehr junge Menschen für eine Ausbildung in Pflege- oder Gesundheitsberufen entscheiden, denn die Branche ist krisensicher. Jetzt liegt es an den Unternehmen, die Ausbildung attraktiver zu gestalten.“ (mz)