Bernburg/MZ - An der Bernburger Semmelweisstraße ist am Dienstag kräftig gefeiert worden. Anlass war die Gründung gleich dreier wichtiger Organisationen. „Vor 160 Jahren ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gegründet worden. Fünf Jahre später wurde der Bernburger Verband des DRK aus der Taufe gehoben und außerdem feiert die Wasserwacht in diesem Jahr ihren 140. Geburtstag“, erläuterte Jörg Wollmann, Vorsitzender des Präsidiums des DRK-Kreisverbandes Salzlandkreis, die Gründe für das Fest. Die Wohnungsgenossenschaft Bernburg, Nachbar des DRK an der Semmelweisstraße, reihte sich in die Feierlichkeiten ein und vervollkommnete das Straßenfest am Dienstagnachmittag.