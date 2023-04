Dreitägige Reise ins Mittelalter in Bernburg

Bernburg/MZ - Zum 26. Mal schon erwartet die Besucher in Bernburg eine zauberhafte Reise in die Zeit des Mittelalters, wie die Coex Veranstaltungs GmbH & Co. KG mitteilt. Denn vom Sonnabend, 29. April, bis einschließlich Montag, 1. Mai, findet das Mittelalterliches Schlossspektakel und Walpurgis statt.