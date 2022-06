Dreiste Diebe in Eisleben

Könnern/MZ - „Damit kann eigentlich keiner etwas anfangen!“ Joachim Beiler, Inhaber der Firma Vebiro in Könnern, schüttelt verärgert den Kopf. In der Nacht zum Mittwoch ist einem seiner Mitarbeiter vor dessen Haus im Eislebener Ortsteil Helfta teure Spezialtechnik aus der Schweiz direkt vom Hänger seines Autos gestohlen worden.

140 Kilogramm schweres Gerät vom Hänger gehoben.

Der Maschinist für mobile Anlagen war tagsüber auf einer Baustelle in Sömmerda unterwegs. Dort wird ein Teich entschlammt. Ein Hydraulikaggregat zum Betreiben von Spezialpumpen sollte zum Einsatz kommen. Es stellte sich aber heraus, dass es nicht gebraucht würde, erklärt Beiler. Also nahm der Mitarbeiter die Technik wieder mit und stellte sie am Abend vor seinem Haus ab. Gesichert war das rund 140 Kilogramm schwere Gerät mit Zugseilen auf einem Autoanhänger. Am nächsten Morgen war es verschwunden. „Für einen Laien sieht es aus wie ein Notstromaggregat. Vielleicht haben die Diebe gedacht, dass es sich darum handelt“, vermutet Beiler. Dass es sich um zirka 17.000 Euro teure Spezialtechnik handelt, sei dem Teil nicht anzusehen. Vollkommen nutzlos sei es für die Täter, so der Chef ärgerlich. „Mit diesem hydraulischen Hochleistungsaggregat betreiben wir Spezialpumpen. Ohne die Pumpen ist das Gerät völlig wertlos“, erklärt Joachim Beiler. Er hat deshalb sogar eine Prämie in Höhe von 500 Euro ausgelobt, wenn die Diebe ihre Beute zurückbringen oder irgendwo abstellen. „Vielleicht haben wir ja Glück“, hofft er.