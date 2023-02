Neubau an der Gröbziger Straße nimmt immer mehr Konturen an. Worauf sich die Kunden zur Ende Mai geplanten Eröffnung freuen können.

Heiko Grunert ist Inhaber des neuen E-Centers in Bernburg. Er führt bereits seit sechs Jahren einen Edeka-Markt in seiner Heimatstadt Aschersleben. Am Mittwoch stellte er Medienvertretern sein Konzept vor.

Bernburg/MZ - Eine Erklärung, warum es in einer Stadt wie Bernburg auch 33 Jahre nach dem Mauerfall noch keinen Edeka gibt, hat Heiko Grunert nicht. Doch der Kaufmann, der am Donnerstag seinen 57. Geburtstag feiert, wird das alsbald ändern. In drei Monaten, Ende Mai, soll das E-Center, das auf dem früheren Holzhof-Gelände an der Gröbziger Straße aus dem Boden gestampft wird, eröffnen.