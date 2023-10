Die Polizei sucht nach drei Männern, die im vergangenen Jahr in Bernburg Spielwaren im Wert von mehr als 1.300 Euro gestohlen haben sollen. Nun wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Drei Männer sollen in Bernburg 80 Spielfiguren gestohlen haben

Bernburg/MZ - Die Polizei des Salzlandkreises sucht nach drei Ladendieben, die am 12. Dezember vergangenen Jahres, gegen 15.45 Uhr in der Rossmann-Filiale am Bernburger Karlsplatz 80 „Tonie“-Hörspielfiguren gestohlen haben. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1.350 Euro.

Drei Männer stehen im Verdacht, im Dezember Spielfiguren bei Rossmann gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Wie die Polizei mitteilt, hat dabei eine der Personen aktiv gehandelt, während die anderen beiden Männer „Schmiere“ gestanden haben, um ein Herannahen des Marktpersonals zu verhindern.

Die Männer haben Spielwaren im Wert von etwa 1.350 Euro gestohlen. (Foto: Polizei)

Die drei verdächtigen Personen wurden von der Überwachungskamera des Rossmann-Marktes erfasst. Allerdings haben die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung der Straftat geführt.

Die Polizei wendet sich deshalb nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bürger: Wer hat die Personen auf den oben stehenden Fotos gesehen und kann Hinweise zu ihrer Identität oder zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Wer kann Hinweise zu den drei Ladendieben geben? (Foto: Polizei)

Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, auch telefonisch unter 03471/37 90, entgegen.