Drei Auszubildende beginnen ihre berufliche Laufbahn im Bernburger Rathaus

Drei Jahre Ausbildung beginnnen für die Auszubildenden im Bernburger Rathaus. Was sie in Zukunft erwartet.

Bernburg/MZ - Spannendes wird drei neue Auszubildende der Bernburger Stadtverwaltung in den kommenden drei Jahren erwarten. Am Montag startete für Franziska Ostmann aus Staßfurt, Annika Dickmann aus Bernburg und Michael Diesing aus Poley ein neuer Lebensabschnitt. Sie hatten sich gegen 49 weitere Bewerber durchgesetzt und die begehrten Ausbildungsplätze ergattert. Auf dem Weg zum Verwaltungsfachangestellten dürfen die drei Lehrlinge in den kommenden Jahren in alle Fachbereiche schnuppern und sich mit dicken Wälzern voller Paragrafen auseinandersetzen.