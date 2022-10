Dreharbeiten für neuen Kinofilm „Spuk unterm Riesenrad“ sind gestartet

Der Campingplatz an der „Schifferklause“ am Bernburger Saaleufer hat sich in einen Rummelplatz verwandelt. Es ist der Hauptdrehort für die Neuverfilmung des Kultfilms aus der DDR. Wann alle Szenen im Kasten sind und wann der Film in den deutschen Kinos läuft.

Bernburg/MZ - Auf dem Campingplatz an der „Schifferklause“ in Bernburg sind am Dienstag die Dreharbeiten für den Kinofilm „Spuk unterm Riesenrad“ gestartet. Das bestätigt Pressesprecherin Katharina Gottschalk. Es ist der erste von insgesamt 26 Drehtagen gewesen, bis der Familienfilm am Ende dieses Jahres im Kasten sein soll. Ein Großteil der Szenen wird auf dem Rummel gedreht werden, der bis Ende vergangener Woche auf dem Campingplatz an der „Schifferklause“ am Bernburger Saaleufer aufgebaut wurde. Für die zahlreichen Komparsen, die in dem Film zu sehen sein sollen und zum Großteil aus der Region Bernburg stammen, wurde extra ein Parkplatz auf einer Freifläche kurz hinter der Bernburger Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes eingerichtet. Für die ersten Szenen kamen auch schon zwei Ponys zum Einsatz. Wie Katharina Gottschalk, Pressesprecherin von Mideu Films mitteilte, soll in der ersten Woche hauptsächlich auf dem aufgebauten Rummelplatz auf dem Campingplatz gedreht werden. Anschließend sind auch Filmaufnahmen am Bernburger Schloss geplant, genauso wie am Flughafen Halle-Leipzig.