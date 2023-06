Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Die Blitze am Himmel zuckten wie ein Stroboskop in der Disco, dann öffnete Petrus seine Schleusen: Ab 20.30 Uhr am Donnerstagabend ging Starkregen über Bernburg hernieder. Bis die letzten Schauer gegen 2 Uhr abgezogen waren, fielen 51,6 Liter Regen je Quadratmeter, gemessen vom Deutschen Wetterdienst im Stadtteil Strenzfeld. Die Stadt erlebte damit nicht nur den niederschlagsreichsten Tag in diesem Jahr. Es regnete in dieser Menge in der ganzen Nacht nirgendwo mehr in Sachsen-Anhalt.