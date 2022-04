Doppelt vergebene Hausnummer verwirrt in Bernburg Postboten

Bernburg/MZ - Wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Während sich die Gelehrten über die Antwort streiten, ist sie in einer anderen Angelegenheit unstrittig. Es geht um eine offensichtliche Panne in der Stadtverwaltung Bernburg bei der Hausnummernvergabe: Die Adresse Neuer Weg 1 existiert deshalb doppelt, seit sich die Jaeger-Gruppe dort nach der Wende angesiedelt hat. Exakt die selbe Adresse führt am anderen Ende der Straße ein Mehrfamilienhaus, das von der Wohnungsgenossenschaft verwaltet wird. Bereits im Jahr 1957 war dafür der Grundstein gelegt worden.