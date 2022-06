DLRG Bernburg warnt vor möglichen Gefahren in der kommenden Badesaison

Bernburg/MZ - Laut Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat es im Jahr 2020 vier Badetote in Sachsen-Anhalt gegeben. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Opfer auf zwölf. Gerade die Gefahr in offenen Seen und Teichen wird laut Christian Skuballa, Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe Bernburg, unterschätzt: „Die häufigsten Fehler bleiben weiterhin das Baden mit vollem Magen und das Reinspringen ins kühle Nass, ohne den Körper vorher auf die noch niedrige Temperatur einzustimmen.“ Zu Beginn der Badesaison im Juni gebe es in Gewässern noch verschiedene Temperaturschichten, die vor allem bei Kindern zu starken Unterkühlungen führen könnten, weiß er. „Das erkennen Eltern an blauen Lippen und am Zittern des Körpers. Die Kinder wollen planschen und spielen und bekommen das selber in den meisten Fällen nicht mit.“

