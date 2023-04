Fertigstellung verzögert sich weiter: Glasfaser-Ausbau der Telekom in Bernburg lahmt

Die Deutsche Telekom schließt derzeit fast 13.000 Haushalte in Bernburg ans Glasfasernetz an.

Bernburg/MZ - Der Glasfaserausbau in Bernburg kommt nicht in der von der Deutschen Telekom angekündigten Geschwindigkeit voran. Inzwischen musste das Unternehmen auch den zweiten genannten Fertigstellungstermin im Mai 2023 einkassieren, nachdem in ersten Planungen noch das Jahresende 2022 anvisiert worden war.