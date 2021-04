Diese Regeln gelten nun im Raum Bernburg

Das neue Infektionsschutzgesetz ist am Freitag bundesweit in Kraft getreten. Was das für das Leben im Alltag bedeutet.

So belebt wie hier an einem Markttag dürfte der Bernburger Boulevard bald vielleicht nicht mehr sein, weil viele Einzelhandelsgeschäfte bei einer mindestens drei Tage währenden Inzidenz oberhalb 150 erneut zur Schließung gezwungen werden.

Bernburg - Die von der Bundesregierung beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist am Freitag in Kraft getreten. Die Corona-Notbremse ab Inzidenzwert 100 gilt bereits ab Samstag, 24. April, in fast allen Regionen, auch im Salzlandkreis.

Wirkung entfalten weitere strenge Regeln, wenn die festgelegten Inzidenzgrenzen - 150 für den Einzelhandel, 165 für Schulen und Kitas - an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten sind jeweils am übernächsten Tag. Die MZ erklärt nachfolgend, welche konkreten Auswirkungen die aktuelle Infektionslage im Salzlandkreis auf das Alltagsleben hat.

Ausgangssperre

Das Verlassen der eigenen Wohnung ist jetzt zwischen 22 und 5 Uhr nicht mehr gestattet - außer bei triftigen Gründen wie Beruf, medizinischen Notfällen, Hilfe für Betreuende oder Tierversorgung. Bis Mitternacht darf jeder allein spazieren gehen oder einzeln Sport treiben. Das heißt: Das Fahren mit dem Auto ist spätabends verboten, mit dem Fahrrad nicht.

Kontakte

Menschen aus einem Haushalt dürfen sich wie bisher sowohl in der Öffentlichkeit als auch im privaten Bereich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis drei Jahre zählen nicht mit.

Arbeitsplatz

Arbeitgeber sind fortan gezwungen, Beschäftigte im Fall von Büroarbeit zu Hause arbeiten zu lassen, sofern nicht „zwingende betriebsbedingte Gründe“ dagegensprechen. Das wäre etwa der Fall, wenn ein Arbeitsplatz nicht Homeoffice-fähig ist. Arbeitnehmer haben jetzt zudem einen Rechtsanspruch darauf, dass ihnen ihr Arbeitgeber zweimal wöchentlich einen kostenlosen Coronatest anbietet, wenn sie weiter im Betrieb tätig sein müssen.

Einzelhandel

Am Freitag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im Salzland 161,8, am Donnerstag mit 149,6 aber noch unter der Grenze von 150. Da laut Kreisverwaltung Nachmeldungen für tagesaktuell ermittelte Inzidenzwerte unberücksichtigt bleiben, läuft der Schließungscountdown für viele Einzelhändler also erst ab Freitag.

Parfümerien, Modeboutiquen oder Schmuckläden dürfen folglich mindestens noch bis einschließlich Montag öffnen. Kunden müssen wie bisher vorher einen Termin buchen und ab sofort zusätzlich einen zertifizierten Negativtest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Bliebe die Inzidenz auch am Wochenende oberhalb der 150, müssten die Geschäfte ab Dienstag schließen.

Kunden dürften dort nur noch bestellte Ware abholen. Die genannten Einschränkungen gelten nicht für Lebensmittel- und Getränkemärkte, Drogerien, Apotheken, Optiker, Hörgeräteakustiker, Reform- und Sanitätshäuser, Buchhandlungen, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Blumenläden, Gartenmärkte und Zeitungskioske.

Dienstleister

„Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen“, dürfen weiterhin ausgeübt werden. Dazu zählt die Kreisverwaltung auch Kosmetikstudios. Friseure und Fußpfleger können ebenfalls arbeiten, müssen sich ab sofort allerdings von ihren Kunden einen zertifizierten Negativtest vorlegen lassen. Tattoostudios müssen schließen.

Schulen und Kindergärten

Ab sofort ist Wechselunterricht in geteilten Klassen vorgeschrieben. Erst ab einer Inzidenz von 165 ist Präsenzunterricht in den Schulen ganz verboten, auch die Kitas müssten schließen. Eine Notbetreuung für Kinder von anspruchsberechtigten Eltern wird in diesem Fall angeboten.

Sport

Sport ist nur noch kontaktlos und maximal zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Kinder bis 14 Jahre dürfen zu fünft mit Mindestabstand gemeinsam trainieren, ihr Übungsleiter muss allerdings einen anerkannten Corona-Negativtest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Bislang durften beispielsweise Fußballteams kontaktlos in Fünfergruppen trainieren, Nachwuchsmannschaften sogar mit bis zu 20 Teilnehmern ihre Übungseinheiten absolvieren.

Tiergarten

Im letzten Moment hat die Bundesregierung die zunächst geplante Schließung zoologischer Gärten doch nicht beschlossen. Das heißt, dass die Außenanlagen des Bernburger Tiergartens wie bisher geöffnet bleiben. Alle Besucher ab einem Alter von sechs Jahren müssen allerdings ab heute einen aktuellen Negativtest mitbringen.

Gedenkstätte NS-„Euthanasie“ und Eulenspiegelturm

Die Bernburger Gedenkstätte für die Opfer der NS-„Euthanasie“ muss wieder schließen. Auch der Eulenspiegelturm darf nicht mehr öffnen.

Restaurants und Hotels

Gegenüber den bisherigen Regeln in der Eindämmungsverordnung des Landes ändert sich nichts. Speisen und Getränke dürfen weiterhin nur geliefert (auch während der Ausgangssperre) oder zur Abholung angeboten werden. Hotels dürfen keine Gäste zu touristischen Zwecken beherbergen. (mz/tad)