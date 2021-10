Diese fünf Gebäude sind Kandidaten für den Sanierungspreis 2020 in Bernburg

Mehrere Bauten im Historismus und Neoklassizismus stehen auf Liste. Was sie auszeichnet und Pöttinger einen Extra-Preis bekommen soll.

Bernburg/MZ - Noch vor wenigen Jahren bot das ehemalige Kaiserliche Postamt ein recht trostloses Bild. Geschäftigkeit herrschte lediglich in der unteren Etage an den Schaltern der Post, der Rest stand leer. Auch optisch war es nicht sehr attraktiv.

Dann haben Thilo von Bila von der GWvB GmbH & Co. KG und sein Geschäftspartner Christian Graf von Wedel vor etwa vier Jahren das Gebäude gekauft und für viel Geld saniert. Auch die Stadt hat das Vorhaben finanziell unterstützt.

Mit der Sanierung des markanten Gebäudes ist die Stadt wieder ein Stück schöner geworden. Für dieses Engagement sollen die Investoren mit dem Sanierungspreis 2020 ausgezeichnet werden, der seit 1998 für besonders gelungene Sanierungsvorhaben vergeben wird.

Ein entsprechender Vorschlag wurde dem Bau- und Sanierungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch vorgelegt. Daneben sollen noch vier weitere Gebäude gewürdigt werden.

In der Erläuterung der Verwaltung heißt es, dass das ehemalige Kaiserlicher Postamt mit seiner aufwendigen Sandsteinfassade zum Stil des Historismus zählt. Errichtet wurde es in den Jahren 1883/84. Von 1905 bis 1906 wurde es in die Poststraße erweitert.

In den Jahren 1972 und 1999 wurde die Schalterhalle umgebaut. Dennoch: Mehr als 20 Jahre standen 80 Prozent des Gebäudes leer. Vor sieben Jahren stand das Schicksal des Postamtes gänzlich auf der Kippe:

Nach dem Rückzug der Postbank war die Zukunft des Gebäudes ungewiss

Damals hatte sich nämlich die Postbank aus Bernburg zurückgezogen und die Deutsche Post war auf der Suche nach einem neuen Standort. In letzter Minute wurde die Schließung verhindert, weil Frank Hein aus Calbe eine Partnerfiliale der Post eröffnete.

Doch mit den neuen Investoren ist wieder richtig Leben ins Haus eingezogen. „Unsere Idee ist, die Innenstadt weiter zu beleben, und dabei eine Schnittstelle zur Wilhelmstraße zu schaffen“, hatte von Bila bereits nach dem Kauf des Gebäudes gesagt.

Nach der Sanierung ist – neben der Post – ein modernes Ärztehaus mit weiteren Gesundheitsdienstleistern entstanden. So wurde nicht nur das Dach komplett erneuert, zahlreiche alte Fenster ausgetauscht und die Steine an der Fassade zum großen Teil erneuert und neu verfugt. Auch im Inneren sind moderne Räume entstanden, die barrierefrei zu erreichen sind.

Eckhaus Friedensallee/Bahnhofstraße wurde 1885 im Stil des Neoklassizismus erbaut

Ebenfalls ein markantes Gebäude befindet sich am Ende der Friedensallee, an der Ecke zur Bahnhofstraße. Das Haus mit der Nummer 60 wurde im Stil des Neoklassizismus im Jahr 1885 als Wohn- und Geschäftshaus erbaut. Bis 1999 wurde hier ein Bierkeller betrieben.

In dem Haus an der Friedensallee 60 wurde einst ein Bierkeller betrieben. Foto: Engelbert Pülicher

Nach langem Leerstand wurde es erneuert und wird heute von Wohngruppen der Evangelischen Jugendhilfe St. Johannis genutzt.

Nicht ganz so auffällig sind zwei weitere Objekte, die auch an nicht ganz so exponierter Stelle stehen, die aber ebenso preiswürdig sind, meint die Verwaltung: Die Wasserturmstraße 60 und die Waisenhausstraße 16. Bei Erstgenannten handelt es sich um ein Wohnhaus aus dem Jahr 1900.

„Die Sanierung des Hauses ist beispielhaft. Mit einfachen Gestaltungsmitteln wurde das alte neoklassizistische Erscheinungsbild wieder hergestellt“, heißt es.

Das Wohnhaus in der Wasserturmstraße 60 wurde im Jahr 1900 erbaut. Foto: E. Pülicher

Das Gebäude in der Waisenhausstraße sei um 1850 als Wohnhaus bei der Stadterweiterung der Bergstadt Bernburg erbaut worden. Durch die Sanierung sei es gelungen, das leerstehende Gebäude wieder mit Leben zu füllen.

Das Haus in der Waisenhausstraße 16 wurde um 1850 erbaut. Foto: Engelbert Pülicher

Schließlich soll das Haus an der Hauptstraße 27 im Ortsteil Aderstedt ausgezeichnet werden. Hierbei handele es sich um einen „stattlichen Ziegelbau im Stil des Historismus mit Schmuckfassade in exponierter Lage“, heißt es in der Erläuterung der Verwaltung.

Das Haus in der Hauptstraße 27 in Aderstedt steht an exponierter Stelle. Foto: Engelbert Pülicher

Erstmals soll in diesem Jahr auch ein Stadtverschönerungspreis verliehen werden. „Hiermit soll die besondere Leistung der Firma Pöttinger gewürdigt werden, die mit dem Abriss einer Industriebrache den Unternehmensstandort an der Parkstraße in hervorragender Weise aufgewertet hat“, heißt es in der Begründung der Verwaltung.

Den Vorschlag dazu hatte Jens Kramersmeyer (parteilos) in einer früheren Bauausschusssitzung eingebracht (die MZ berichtete). Es sei ausdrücklich gewünscht, dass sich noch weitere Bewerber in Zukunft melden, sagte Stadtentwicklungsdezernent Holger Dittrich.

Weil die Firma Pöttinger eine Industriebrache beseitigt hat, soll sie den Stadtverschönerungspreis erhalten, der erstmals vergeben wird. Foto: E. Pülicher

„Ich finde die Vorschläge gut“, sagte Hagen Neugebauer (SPD). Auch der Ausschussvorsitzende Hartmut Zellmer (CDU) würdigt das Engagement aller Bauherren. Kleininvestoren dürften nicht vernachlässigt werden, meint er. Der Bau- und Sanierungsausschuss billigte die Vorschläge der Verwaltung einstimmig und empfahl dem Stadtrat, der am 7. Oktober tagt, alle Investoren zu würdigen.