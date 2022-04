Die Winnetous von Bernburg: Wie entstand beliebtes Indianerdorf?

Bernburg/MZ - In dieser Woche starten Bernburgs Freizeiteinrichtungen in die Sommersaison. Viele Jahre gehörte dazu auch das Indianerdorf, dessen „Grundstein“ vor genau 50 Jahren feierlich gelegt wurde. Denn auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Hallemann an der Röße entstand zu DDR-Zeiten (1971/72) das Eiscafé „Bärenburg“ mit der Gaststätte „Rößeschenke“, das anlässlich des 4. Bernburger Rosenfestes in der Festwoche am 5. Juni 1972 in Anwesenheit des damaligen Ersten Sekretärs der SED-Bezirksleitung, den in Bernburg geboren Hans-Joachim Böhme, eröffnet wurde.