Die Weihnachtsmann-Biker aus Neuborna

Neuborna/MZ - Die Aufmerksamkeit der Passanten ist ihnen gewiss und neugierige oder erstaunte Blicke gewollt: „Wir möchten ein wenig Weihnachtsstimmung verbreiten und zeigen, dass wir Spaß am Fest haben“, umschreibt der Neubornaer Frank Krella seine und die Motivation seiner Freunde, wenn es am 24. Dezember heißt: Motorräder und Roller aus der Garage geholt, in ein Weihnachtsmannkostüm geschlüpft und paar Runden durch Bernburg und Umgebung gedreht.

So waren es in diesem Jahr fünf Rotröcke und ein Schneemann, die kaum auf dem Zweirad aufgesattelt hatten, schon wieder stoppen mussten, um die ersten Fotowünsche zu erfüllen.

„Das wird uns in der nächsten Stunde noch häufiger passieren“, ist Frank Krella überzeugt. Und die Biker-Gang ist gewappnet. Hat Süßigkeiten oder kleine Schnapspullen im Gepäck, verschenkt und verteilt diese gern, damit die Menschen sich mit ihnen auf die Feiertage einstimmen können.

„Die Kinder sind immer sehr dankbar. Sie wollen nichts Großes“, zeigen die Erfahrungen des Neubornaers, der bereits seit 2017 auf Tour geht.

Damals wollte er seiner Schwiegermutter im Pflegeheim nur eine Freude bereiten, ein Jahr später kamen noch am Vormittag drei Stationen dazu, wo Frank Krella als Geschenkeverteiler im Einsatz ist, bevor es wieder auf die mittägliche Rundreise geht.

Dann gesellte sich sein Kumpel Jörg Alscher dazu, der seine Enkelin auf diese Art und Weise überraschen wollte. Aus der Tour zu zweit wurde in diesem Jahr dann die Rundreise im Sechserpack, weil Frank Krella bei einer gemütlichen Runde im Fußballverein über seine ungewöhnliche Tradition voller Begeisterung sprach und seine Vereinsfreunde sofort „ansteckte“.

So wird er jetzt nicht mehr allein von anderen Verkehrsteilnehmern „angehupt“ und mit Lichthupe begrüßt, sondern kann diese schönen Momente teilen. Und hat damit in den nächsten Jahren vielleicht auch ein Stück mehr Rückendeckung, wenn die „Staatsmacht“ den Weihnachtsmann ausbremst.

So wurde Frank Krella schon einmal von einer Polizeistreife mit Blaulicht verfolgt und gestoppt. Die Beamten waren von der Situation, so Krellas Wahrnehmung, wohl ein wenig überrascht. Das Problem: Der Biker hatte keinen Helm auf und die Papiere vergessen.

Der Kopfschutz war keine Hürde, der lag im Motorradkoffer. Für großes Schmunzeln muss wohl der Nachfrage der Polizisten im Revier gesorgt haben, als sie die Identität des „Weihnachtsmannes“ überprüfen ließen. Als diese geklärt war, konnte der Rotrock weiterfahren und wurde lediglich mit einer Verwarnung „bestraft“.

„Es gibt also doch das Wunder der Weihnacht“, so Frank Krella, der trotzdem nicht ganz ungeschoren davon kam. Ein vorbeifahrender Arbeitskollege hat den Moment fotografisch festgehalten und im Nachhinein für so manch lustigen „Seitenhieb“ gesorgt.