Die Vorräte an Konserven sind unter dem Minimum

Bernburg - Das Stammpersonal aus Dessau sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Lydia Wilhelm, Inge Rettig und Christina Föhse aus Bernburg hatten alle Hände voll zu tun. Anlässlich des Weltblutspendetags fanden erfreulich viele Menschen den Weg in den Ratssaal in der Schloss-Straße 16. Nur eine Stunde, nachdem der Startschuss erfolgt war, hatten bereits 29 Leute Blut gespendet. Unter ihnen auch Silvia Meyer. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich habe damit bereits zu DDR-Zeiten begonnen und bin seit fast 40 Jahren dabei“, erzählte die Bernburgerin.

Diese Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, hat jedoch im Lauf der vergangenen Jahre aus verschiedenen Gründen abgenommen. Nur bis zum vollendeten 72. Lebensjahr darf Blut gespendet werden. Für die ausfallende ältere Generation rücken aber zu wenige junge Leute ab 18 Jahren nach. Der Nachwuchs fehlt somit an allen Ecken und Enden. Außerdem hat die Spendenbereitschaft auch wegen der Corona-Pandemie gelitten. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Sachsen-Anhalt/Thüringen musste bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten improvisieren. Die Schulgebäude blieben während des Lockdowns tabu.

Sorgen, wegen der bevorstehenden Urlaubszeit

„Wir sind in Sporthallen ausgewichen, konnten aber nicht die Anzahl der üblichen Termine realisieren. Das sind in der Region Bernburg so um die 40 bis 50 im Jahr“, berichtete die zuständige DRK-Gebietsreferentin Anett Sinast und fügte hinzu, dass durch die weggebrochenen Veranstaltungen die zur Verfügung stehenden Vorräte an Blutkonserven gelitten haben. „Wir sind unter dem Mindestbestand in unserer Region. Das bereitet uns wegen der bevorstehenden Urlaubszeit doch schon Sorgen.“

Das Blut wird jedoch nicht nur für die Behandlung von Leukämie dringend benötigt, sondern muss außerdem schnell verfügbar sein. Die am Tag abgegebenen Spenden werden noch in der Nacht im Institut in Dessau bearbeitet und in die Bestandteile Erythrozyten, Thrombozyten und Plasma gesplittet. Dabei ist besonders bei den Thrombozyten Eile geboten, da diese bis spätestens sechs Tagen an den Mann oder die Frau gebracht werden müssen.

Das DRK hat jedoch die Zeichen der Zeit längst erkannt, betreibt mit großen Plakaten Werbung in eigener Sache. Und hatte für die Spender in Bernburg neben einem roten Teppich auch eine kleine Überraschung in Form von Hallorenkugeln und einer Piccolo-Sektflasche parat. „Es kann immer mehr sein, aber mit der Resonanz dürfen wir zufrieden sein. Am meisten habe ich mich gefreut, dass unter den insgesamt 106 Spendern, 15 junge Menschen waren, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben an unserer Aktion beteiligt haben“, sagte Anett Sinast. (mz)