Die Vielfalt des Herbstes in der Ökostation Neugattersleben

Bettina Gollnick (links), Sven Hohle und Cordula Knösel bei den Vorbereitungen für das Herbstfest am Sonnabend in der Ökostation.

Neugattersleben/MZ - Hunderte Besucher werden am Samstag, 15. Oktober, wieder auf dem Gelände der Ökostation Neugattersleben erwartet. Die Einrichtung in Trägerschaft der Stiftung Evangelische Jugendhilfe will dann von 10 bis 15 Uhr nicht nur das traditionelle Herbstfest feiern, sondern auch ihr 30-jähriges Bestehen. Die Gäste können sich auf ein vielfältiges Programm freuen, das so bunt wie die Jahreszeit ist.