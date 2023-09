Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wilsleben/Staßfurt/MZ - Nadja Beinert freut sich darauf, endlich wieder auf Lesereise gehen zu können. Denn wegen der Corona-Pandemie mussten die Veranstaltungen in den vergangenen Jahren ausfallen. Nun ist die Wahl-Erfurterin mit ihrem historischen Roman „Marilyn und die Sterne von Hollywood“, den sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Claudia geschrieben hat, unterwegs in Mitteldeutschland. „Lesereisen sind einfach toll, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, findet Nadja Beinert.