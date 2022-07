Die Schrauber aus Bebitz: Neue Ziwa drive und tools GmbH hat ein Herz für sämtliche Elektromotoren

Michael Zimmerling und Christian Wartmann haben sich mit der Ziwa drive und tools GmbH selbstständig gemacht. Sie reparieren fast alles, was sich dreht - anstatt wegzuwerfen.

Bebitz/MZ - -Die Bohrmaschine ist kaputt, der Elektrorasenmäher streikt, der Antrieb einer großen Industriemaschine hat den Geist aufgegeben. In solchen Momenten geht der „Notruf“ bei Michael Zimmerling ein. „Wir reparieren quasi alles, was sich dreht“, sagt der 39-Jährige aus Könnern, der sich nun gemeinsam mit Christian Wartmann seinen Traum von der eigenen Firma erfüllt hat - die Ziwa drive und tools GmbH. Der Name leitet sich ab von den beiden ersten Buchstaben ihres Nachnamens. Drive steht unterdessen für Antrieb und tools sind aus dem Englischen übersetzt Werkzeuge.