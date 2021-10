Die Saalepiraten aus Bernburg sind auf Expansionskurs

Bernburg/MZ - In der Natur umher toben, spielerisch von- und miteinander lernen und zusammen mit Gleichaltrigen Abenteuer erleben.

Dies ermöglicht eine junge Gruppe vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) seit über einem Jahr auch in Bernburg. Die Natur in und um die Saalestadt herum ist seitdem jede zweite Woche zum Treffpunkt für eine Gruppe von Kindern zwischen 6 und 13 Jahren geworden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jede Menge Unterstützung wird gebraucht

Zum Anfang des neuen Semesters sucht die Gruppe um Clara, Lea und Danilo deshalb händeringend nach Verstärkung. Die Mitarbeit erfolgt ehrenamtlich und kann ganz viel Spaß und Erfüllung mit sich bringen. Wer sich für eine offene und kritische Zivilgesellschaft einsetzen möchte, ist hier an der richtigen Adresse, heißt in der Mitteilung weiter. Konkret werden gesucht: Gruppenleitungen, also Menschen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren, die gerne wöchentlich Programm für Kinder (6 bis 11 Jahre) und Jugendliche (12 bis 15 Jahre) anbieten wollen.

Spezielle Vorerfahrung ist nicht nötig, da die Einarbeitung und Ausbildung vom Projekt „Wachsen in Sachsen“ organisiert wird. Wer sich dieses ausgefallene Engagement vorstellen kann, bekommt dafür alle Informationen, die es braucht – und jede Menge Unterstützung.

Spaß und das Gefühl von Freiheit

Bei den Pfadfindern erleben Kinder und Jugendliche das Gefühl von Freiheit, haben viel Spaß und sitzen am Ende eines langen Tages zusammen am Lagerfeuer. Als Gruppe wollen sie sich neuen Herausforderungen stellen und nach dem Prinzip „Learning by Doing“ Neues lernen. Somit werden Kinder und Jugendliche dabei unterstützt, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und in einem geschützten Umfeld zu selbstbewussten Erwachsenen heranzuwachsen. Oft entstehen dabei Freundschaften, die noch viele Jahre nach der aktiven Pfadfinderzeit bestehen. Der BdP ist religionsunabhängig und steht allen Menschen offen.

Mehr Informationen zum Projekt gibt es am Sonnabend, 6. November, ab 19 Uhr. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Die Informationsveranstaltung dauert etwa eine Stunde.

Bei Interesse wird darum gebeten, sich vorher anzumelden per E-Mail an saalepiratenbernburg@gmail.com