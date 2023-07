Friedensfahrt in Beesenlaublingen

Die erste Friedensfahrt startete am Montag in Beesenlaublingen, hier die Klassenstufe 1 der Mädchen.

Beesenlaublingen/MZ - Das Dorf hatte sich herausgeputzt. Fast an jedem zweiten Haus entlang der Richard Kupsch-Straße hingen Wimpelketten und bunte Luftballons, auch in den Nebenstraßen und Gassen. Die Einwohner wollten der Premiere im Ort einen würdigen Rahmen geben. Denn erstmals machte die Friedensfahrt Station in Beesenlaublingen.