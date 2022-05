Die neue Bernburg-Hymne

Der Mondjunge veröffentlicht nach spektakulären Dreharbeiten am heutigen Donnerstag seinen zweiten Song - eine Liebeserklärung an die Saalestadt.

Bernburg/MZ - „06406“ - alle Bernburger, die diese Zahlenkombination lesen, wissen genau, was sie bedeutet: die Postleitzahl der Saalestadt. Künftig hat sie aber noch eine zweite Bedeutung. Denn so lautet der Titel des neuen Bernburg-Lieds, das am heutigen 11.11., zur besten Tatortzeit um 20.15 Uhr auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht wird. Und zwar vom Bernburger Musiker Mondjunge, der im Frühjahr mit seinem ersten Song „Mich“ bekannt wurde, in dem er den Tod seines jüngeren Bruders verarbeitet (die MZ berichtete).