Die Narren sind los

Wo in der Region die Rathäuser gestürmt werden und welche Angebote es in den nächsten Tagen und Wochen noch gibt.

Auch in Könnern werden sich die Narren wieder den Rathausschlüssel übergeben lassen.

Bernburg/MZ - Auf den Sturm des Rathauses können sich die Bernburger wieder am Freitag, 11. November, ab 11.11 Uhr freuen, wenn die Schlüsselübergabe an den Bernburger Karnevalsclub und die Tillbefreiung anstehen. Bereits ab 10.30 Uhr können Schaulustige den Umzug des Karnevalsclubs vom Kurhaus zum Rathaus begleiten. Aber nicht nur die Karnevalisten und Narren in Bernburg sind bereit für die kommende Saison. Auch im Altkreis Bernburg sind wieder die Narren los.