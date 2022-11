Die Lizenz zum Imkern

Familie Kliebisch aus Neugattersleben bietet fünf verschiedene Sorten Honig an. Wie die Geschichte mit den Bienen ins Rollen gekommen ist.

Klaus Kliebisch (links) und Alexander Kliebisch sind Imker aus Neugattersleben. Der Honig wird auch in Lebensmittelgeschäften angeboten.

Neugattersleben/MZ - Ähnlich wie ein Wanderzirkus wechseln die Bienenvölker die Familie Kliebisch aus Neugattersleben regelmäßig ihre Standorte. Und am Ende landet der süße Sirup in der Salzlandkiste. „Wir haben insgesamt 19 Bienenvölker, die wir über den Sommer an verschiedenen Feldern im Salzlandkreis stationieren.