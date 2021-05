Die Lage entspannt sich langsam etwas

Lutz Eisfeld betreibt ein Corona-Testzentrum in der Sonderbar am Lindenplatz.

Bernburg - Die Corona-Lage im Salzlandkreis entspannt sich langsam etwas. Während der Inzidenz-Wert am Freitag und Samstag noch bei 169 lag, sank er am Sonntag nach Angaben des Gesundheitsministeriums deutlich auf 153. Sollte diese Tendenz anhalten, könnte es bald wieder Lockerungen geben, beispielsweise beim Einkaufen.

Bernburg bleibt mit 128 akut Infizierten zwar der Hotspot im Salzlandkreis. Erfreulich ist aber, dass von Samstag auf Sonntag kein neuer Positiv-Fall hinzugekommen ist. Die meisten neu Infizierten meldete indes die Gemeinde Seeland mit fünf im Vergleich zum Vortrag, sodass dort momentan 74 Menschen als akut infiziert gelten.

Drei weitere Fälle kamen in Aschersleben hinzu (aktuell 73 Infizierte), zwei in Könnern (jetzt 17). Am Samstag ist zudem ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Salzlandkreis auf 303. Die Zahl der mit einem Covid-19-Patienten belegten Intensiv- und Beatmungsbetten beträgt derzeit landesweit 125. 75 dieser Patienten werden beatmet

Ihre Erstimpfung haben bis zum Freitag 59.859 Menschen im Salzlandkreis erhalten. Vollständig geimpft sind bisher 12.612 Männer und Frauen. Landesweit beträgt die Quote für Erstimpfungen laut Robert-Koch-Institut landesweit 32,1 Prozent und für Zweitimpfungen 8,8 Prozent. (mz)