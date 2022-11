Die Kettensäge kommt in diesem Herbst für 74 Bäume in Bernburg

Pilze und Trockenheit machen dem Großgrün zu schaffen. Wo der Betriebshof in den kommenden Wochen in Stadt und Land nachpflanzen will.

Bernburg/MZ - In den kommenden Wochen kreischen in Bernburg wieder die Sägen. Insgesamt 74 nicht mehr zu rettende Straßenbäume sollen laut Planungen des städtischen Betriebshofes beseitigt werden. Als Hauptgründe für ihren Tod oder das Erkranken nannte der Baumschutzbeauftragte Heiko Hops am Dienstagabend in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses holzzersetzende Pilze und die zu trockene Witterung.