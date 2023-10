Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Zwei Ganoven wollten am 29. Januar 2021 kurz nach 2 Uhr einen Geldautomaten in der Filiale der Volksbank in Nienburg sprengen. An die Geldkassetten kamen die beiden Männer jedoch nicht heran und traten ohne die „Kohle“ die Flucht an. Dafür entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 12.600 Euro. Der am ersten Prozesstag in Handschellen vorgeführte 27-jährige gebürtige Magdeburger und der 30-jährige Schönebecker bestritten die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe jedoch vehement, obwohl erdrückende Indizien vorliegen (MZ berichtete).