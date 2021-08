Die Goldene Henne ist in Bernburg im Anflug

Bernburg/MZ - Die Weichen wurden schon vor fast zwei Jahren gestellt. Im November 2019 hatten sich Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH und Museumspädagoge Torsten Sielmon auf den Weg in die deutsche Hauptstadt gemacht, um der Verlag- und Geschäftsleitung der „Super-Illu“ das Konzept für die Sonderausstellung „Hennestars – die Galerie der tollen Menschen“ vorzustellen.

Die kreative Idee für dieses Projekt hatte Sielmon. Für die Umsetzung wurde jedoch das grüne Licht des Verlags benötigt, dem die Marke für Deutschlands größten Publikumspreis gehört. „Man ließ uns einige Tage zappeln, ehe wir das grüne Licht bekamen“, erinnert sich Sielmon zurück.

Zweimal wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht

Doch der Macher musste sich weiterhin in Geduld üben. Die Corona-Pandemie machte den Organisatoren bereits zweimal einen Strich durch die Rechnung, die im vergangenen Jahr lange zwischen den Stühlen saßen, denn alle Exponate wie eine Lederjacke von Udo Lindenberg waren schon vorhanden. „Wir hatten jedoch das Ziel, mehr als 5.000 Besucher zu der Ausstellung in die Kunsthalle zu holen. Das wäre aber unter den damals herrschenden Bedingungen im Frühjahr 2021 nicht möglich gewesen“, berichtete Gruschka. Nun steht der Termin für den dritten Anlauf. Die Ausstellung ist vom 27. März bis 26. Juni 2022 geplant.

Erinnerungsecke für Helga Hahnemann

Einen kleinen Vorgeschmack können Touristen und Bernburger jedoch schon ab 1. September erhalten – gut zwei Wochen vor der 27. Auflage der beliebten Publikumswahl. Die kleine Schau im Turmsaal des Eulenspiegelturms widmet sich den Showmastern, die die Verleihung des größten deutschen Publikums- und Medienpreises moderierten. „Außerdem gibt es eine Info-Tafel zur Geschichte der Henne-Trophäe und eine Erinnerungsecke für Helga Hahnemann“, erklärte Torsten Sielmon.

Die Besucher erhalten einen „Henne-Zettel“. Dort haben sie die Möglichkeit anzugeben, welchen „Henne-Star“ sie am liebsten in der ab 27. März 2022 beginnenden großen Ausstellung sehen möchten. Der Kandidat mit den meisten Stimmen erhält dann einen Sonderstatus. „Damit können wir besser auf die Interessen des Publikums eingehen und die Schau noch attraktiver machen“, ist sich Thomas Gruschka sicher.

„Die Nähe zum Publikum und der Applaus haben uns schon sehr gefehlt“

Einen ersten Blick in den Turmsaal durfte am Montag das Schlagerduo „Celin & Ray“ aus Spaichingen (Baden-Württemberg) werfen und hat sich als erstes ins Gästebuch eingetragen. Torsten Sielmon kennt das Duo, das nach anderthalb Jahren am Sonntag bei einem privat organisierten Konzert in Schönebeck seinen ersten Auftritt nach über anderthalb Jahren hatte. „Die Nähe zum Publikum und der Applaus haben uns schon sehr gefehlt“, so die Sängerin, die von ihrem ersten Aufenthalt in Bernburg begeistert war und ein großer Fan von Helene Fischer ist. Die erfolgreichste deutsche Schlagersängerin hat bereits acht „Goldene Hennen“ erobert und führt damit die Rangliste klar vor Schauspieler Wolfgang Stumph (fünf Hennen) an.