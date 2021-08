Die Gastrich-Bausebude in Bernburg wird nun eingerichtet

Ronald Maaß (rechts) von der Köthener Beschäftigungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft übergibt die Schlüssel an Marco Hampel von der Lebenshilfe. Im Hintergrund: Britta Meinecke und Initiator Eberhard Balzer.

Bernburg/MZ - Nach knapp 50 Jahren gibt es in Bernburg wieder eine Attraktion: In dieser Woche hat Ronald Maaß von der Köthener Beschäftigungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft die Schlüssel der fertiggestellten neuen Gastrich-Bude auf dem Karlsplatz an Produktionsleiter Marco Hampel vom Verein Lebenshilfe Bernburg als zukünftigen Betreiber übergeben.

Die Idee zur Anfertigung einer Nachbildung nach historischem Vorbild entstand bereits 2015 in Vorbereitung des Sachsen-Anhalt-Tages in Köthen. Die Urform war als mobiler Getränkekiosk gedacht. Bei einer Versammlung der Heimatfreunde wurde diese Idee 2018 aufgegriffen.

Heimatfreunde griffen den Wiederaufbau des Imbiss im Jahr 2018 auf

Auf Initiative von Stadtratsmitglied Eberhard Balzer wurde von Bürgern der Stadt Bernburg der Förderverein Gastrich-Bude zur Wiederbelebung der Gastrich-Idee gegründet. Der Aufbau wurde durch Spendenmittel finanziert. Waren für Planung, Anfertigung und Aufbau der aus 64 Einzelteilen bestehenden Getränkebude anfangs etwa 13.000 Euro geplant, beläuft sich jetzt die Summe auf 26.000 Euro.

Allen Spendern gilt daher der Dank, heißt es von den Initiatoren der Gastrich-Bude. Diese Brausebude, die für den Sommerbetrieb bestimmt ist, wird nun vom Betreiber - der Lebenshilfe Bernburg - fertig eingerichtet.

Im Angebot wird es dann eine Getränke-Auswahl vom Traditionsgetränkehersteller Duponia aus Calbe geben. Als eine der ersten wird wohl Frau Ingeborg Gastrich, Witwe des letzten Gastrich-Chefs, das Glas auf die neue Errungenschaft in unserer Stadt erheben. Aller Voraussicht nach soll nach Angaben von Eberhard Balzer die Brausebude am 14. September in Bernburg erstmals öffnen.