„Die Distel“ kommt: Bernburger Theater eröffnet die neue Saison

?Die Distel? gastiert zum Saisonstart in Bernburg.

Bernburg/MZ - Das Kabarett „Die Distel“ aus Berlin gastiert mit dem Programm „Nachts im Bundestag“ am Sonnabend, 11. September, ab 19.30 Uhr im Bernburger Theater.

Die Künstler sehen die Politiker am Rande des Wahnsinns und bauen folgendes Szenario auf: Wir befinden uns in einer weit entfernten Zeit, kurz nach Corona. Zwei sogenannte Normalos besuchen den Bundestag: Er wurde gestern noch als systemrelevanter Pfleger beklatscht, sie bekam als alleinerziehende Mutter nicht mal Applaus. Im Plenum wird vor ihren Augen diskutiert, wer die Kosten zahlen muss und sie sehen, wie die Lobbys dafür sorgen, dass diejenigen bezahlen dürfen, die schon immer alle Krisen bezahlen durften – die Normalos eben. Die Emotionen kochen hoch und die Frage steht im Raum: Warum stürmen eigentlich immer nur die Vollidioten den Bundestag? Warum nicht wir? Die Beiden beschließen kurzerhand einen unbedeutenden CDU-Hinterbänkler zu entführen. Was die Drei allerdings verblüfft: Niemand fühlt sich zuständig – anscheinend ist die Politik zu sehr mit sich selbst beschäftigt.

Rasante Spielszenen und schmissige Songs

In den unendlichen Tiefen des Bundestags kommt es zu rasanten Spielszenen und schmissigen Songs. Wie verhält sich eine Selbsthilfe-Gruppe anonymer AfD-Wähler angesichts der inhaltlichen Bedeutungslosigkeit ihrer Partei? Wie sieht eine Unterhaltung zwischen einem normalen Grippevirus und einem Corona-Erreger über die Vor- und Nachteile des deutschen Gesundheitssystems aus? Warum wackelt es im Gehirn von Armin Laschet ständig hin und her und wird er da auf Dauer nicht seekrank?

Zusammen mit Nancy Spiller und Sebastian Wirnitzer wirft sich das Distel-Urgestein Stefan Martin Müller in ein ebenso komisches als auch scharfzüngiges Programm, in dem kein Auge trocken und kein Haar ungespalten bleibt.

Bereist am Freitag, 10. September, wird ab 18 Uhr zur Spielzeitpräsentation in das Theater eingeladen. Die Besucher erwartet ein kleiner Querschnitt durch das Theaterprogramm. Einige der Gastspielpartner der neuen Theatersaison werden der Einladung folgen und Ausschnitte aus ihren Produktionen vorstellen. Anschließend erwartet die Gäste das Sommerfest des Theatervereins im Theaterhof.

Karten für die Spielzeitpräsentation (Freikarten) und für das Kabarett im Metropol, Schlossstraße 20 (Telefon 03471/347940) und in der Stadtinformation, Lindenplatz 9 (Telefon 03471/3469311).