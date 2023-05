Ministerin Lydia Hüskens (Mitte) unterhält sich mit Gemeinderätin Manuela Palatini (von links), Landesstraßenbaupräsident Stefan Hörold, Landtagsabgeordnetem Stefan Ruland und Ralf Felgenträger, Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebes, an der Plötzkauer Chausseehaus-Kreuzung.

Plötzkau/MZ - Schwer verletzt ist am Ostermontag ein 17-Jähriger nach einem Unfall an der Chausseehaus-Kreuzung mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Halle gebracht worden. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Osmarsleben nahm dem Jugendlichen die Vorfahrt und wurde selbst leicht verletzt. Mehrfach ist es an der Schnittstelle zwischen Plötzkau, Osmarsleben, Aderstedt und Bründel zu schweren, teils tödlichen Zusammenstößen gekommen.