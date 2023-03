Belleben/MZ - -Die Freude bei Karla Weise, Barbara Brach, Margret Feger, Brigitte Hildebrandt, Michaela Lange und ihren Mitstreiterinnen und einem Mitstreiter kannte keine Grenzen, denn sie haben den Jackpot geknackt. Das Projekt „Tafelrunde Bel(l)eben“ des Vereins Mühlen-Ritter ist in das Förderprogramm „Neulandgewinner“ aufgenommen worden. Das Programm fördert lokale Bürgerinitiativen in ländlichen Regionen Ostdeutschlands, die mit unkonventionellen Ideen die Lebensqualität in ihrer Umgebung verbessern wollen.

