Die Befreiung von Till Eulenspiegel ist der Startschuss in die Narrenzeit. Warum der Narr gerettet wird.

Die traditionelle Befreiung von Till Eulenspiegel leitet in Plötzkau die Karnevalszeit ein. Wer den Narren spielt und warum er im Schloss eingesperrt ist.

Plötzkau/MZ - Seit Jahren eröffnen die Plötzkauer Karnevalisten ihre Saison am Samstag nach dem 11. November. In diesem Jahr findet die traditionelle Till-Befreiung am 12. November statt und startet um 18 Uhr auf dem Schlosshof der Gemeinde.