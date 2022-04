Detlef Mannich zieht sich aus Ehrenamt beim Wasserverband Bernburg zurück

79-jähriger Neubornaer ist nicht mehr Vorsitzender der Verbandsversammlung bei Saale-Fuhne-Ziethe. Was Weggefährten an ihm schätzen.

Bernburg/MZ - Vor 30 Jahren hat Detlef Mannich sein Ehrenamt als Vorsitzender der Verbandsversammlung des Bernburger Wasserverbandes angetreten. Nun ist Schluss, schweren Herzens. Gesundheitliche Gründe zwingen den 79-Jährigen aus Neuborna dazu. „Es hat mir gut getan, wie ich bei der Verbandsversammlung im Dezember verabschiedet wurde“, sagt er. Harald Bock, Geschäftsführer von Saale-Fuhne-Ziethe, will das Wirken des Mannes, der nie ein Lautsprecher war und von Weggefährten für seine ausgleichende Art geschätzt wird, auch öffentlich würdigen: „Gerade in den Nachwendejahren hat er mit großer Sorgfalt und einem hohen Maß an Verantwortung die Geschicke des Verbandes gelenkt.“ In schwierigen Situationen sei er stets ein Ruhepol gewesen. „Wenn es ihm wichtig war, hinterfragte er oft auch kleine Details.“